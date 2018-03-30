По итогам 2017 года банк «Российский Капитал» получил убыток по РСБУ в размере 16 млрд 31 млн рублей, говорится в материалах финучреждения.

«Банк получил убыток по итогам года в размере 16 миллиардов 31 миллиона 221 тысячи рублей. Операции, которые оказали существенное влияние на формирования убытка, мы считаем ключевыми вопросами аудита. К указанным операциям относятся операции по созданию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ссудной задолженности и прочим возможным потерям, вследствие исполнения мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления, а также расходы, полученные от реализации активов по договорам цессии в рамках исполнения мероприятий плана участия», — говорится в отчетности банка.



Как пояснили в пресс-службе банка, основной причиной формирования убытка в 2017 году стало досоздание резервов по проблемным активам в рамках исполнения мероприятий финансового оздоровления банка на 14,8 млрд рублей. В конце 2017 года 100% акций «Российского Капитала» переданы АО «ДОМ.РФ», на его базе создается универсальный ипотечно-строительный банк. Акционер планирует завершить финансовое оздоровление банка к концу 2018 года. «ДОМ.РФ» нацелен на быструю трансформацию бизнес-модели банка и оперативное обеспечение его безубыточной работы», — сказали в пресс-службе.