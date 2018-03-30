Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) приступает к реализации новой концепции развития интернет-банка. До 2020 года банк намерен запустить полноценную экосистему сервисов для частных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Основная идея концепции — принципиальное изменение подхода к предоставлению услуг в дистанционных каналах, персональные коммуникации с клиентом, создание продуктов, отвечающих потребностям конкретного человека», — говорится в сообщении.

Согласно планам, на первом этапе, который продлится до конца года, будет доработан функционал действующего интернет-банка и состоится переход на новое программное обеспечение. На втором (2019—2020 годы) — банк приступит к созданию полноценной экосистемы.



Обновления уже начались: в марте в интернет-банке начал функционировать новый формат выписки по операциям со счета. Помимо основной функции — показа операций с деньгами по привязанным картам — в новом формате выписки отображается подробная информация по cash back, а также анализируются расходы по категориям трат («Медицина», «Красота», «Одежда и обувь», «Спортивные товары», «Авиабилеты», «Телекоммуникационные услуги», «Продукты»).

В этом году в мобильной версии интернет-банка планируется полностью обновить приложение, уточняют в банке.

«В будущем интернет-банк УБРиР должен стать полноценной экосистемой, когда клиент получает не просто набор финансовых и нефинансовых сервисов, таких как покупка страховки, получение налогового вычета и так далее, но услуги, необходимые конкретному человеку», — обещают в финучреждении.