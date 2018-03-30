Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) приступает к реализации новой концепции развития интернет-банка. До 2020 года банк намерен запустить полноценную экосистему сервисов для частных клиентов.

Основная идея концепции – принципиальное изменение подхода к предоставлению услуг в дистанционных каналах, персональные коммуникации с клиентом, создание продуктов, отвечающих потребностям конкретного человека. В течение 2018 года, на первом этапе, будет доработан функционал действующего интернет-банка и состоится переход на новое программное обеспечение, на втором (2019-2020 гг) – банк приступит к созданию полноценной экосистемы.

Обновления уже начались: в марте в интернет-банке начал функционировать новый формат выписки по операциям со счета. Помимо основной функции – показа операций с деньгами по привязанным картам – в новом формате выписки отображается подробная информация по кешбеку, а также анализируются расходы по категориям трат («Медицина», «Красота», «Одежда и обувь», «Спортивные товары», «Авиабилеты», «Телекоммуникационные услуги», «Продукты»).

В этом году в мобильной версии интернет-банка планируется полностью обновить приложение. Интерфейс станет проще и понятнее: функционал будет подстраиваться под конкретного пользователя за счет анализа его поведения в интернет-банке, клиенту будут предлагаться персональные банковские и небанковские сервисы.

В будущем интернет-банк УБРиР должен стать полноценной экосистемой, когда клиент получает не просто набор финансовых и нефинансовых сервисов, таких как покупка страховки, получение налогового вычета и так далее, но услуги, необходимые конкретному человеку.

Вадим Белопольский, директор департамента электронного бизнеса УБРиР:

Мы фиксируем рост интереса к интернет-каналам: за полтора года количество активных пользователей увеличилось на 30%. Вместе с тем растут и требования клиентов к дистанционным сервисам. Анализируя обратную связь от клиентов, мы видим, каких изменений ждут от нас клиенты, и учли их пожелания в новой концепции. Но наша задача еще и в том, чтобы предвосхитить потребности пользователей наших дистанционных каналов, предоставить им полноценного помощника в решении финансовых вопросов.