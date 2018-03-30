Центральный банк Китая заявил криптовалюты станет одним из главных приоритетов в этом году, в попытке защитить национальную валюту.

Народный банк Китая (PBoC) изложил свою повестку дня на предстоящий год во время телефонной конференции, посвященной монетарной политике, сообщает Сoindesk .

Вице-управляющий PBoC, Фань Ифэй высоко оценил прогресс в исследованиях и разработках в области цифровых валют и подчеркнул, что одним из трех приоритетов на 2018 год будет обеспечение целостности китайского юаня.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, бывший управляющий Чжоу Сяочуан также критически оценил криптовалютную спекуляцию и ощутимые риски, которые она представляет для финансовой стабильности страны.