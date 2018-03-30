По состоянию на 28 февраля 2017 года размер установленной задолженности перед кредиторами Спурт банка составляет 12,07 млрд рублей.

По данным АСВ, объем требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 11,02 млрд рублей. Требования, не включенные в реестр требований кредиторов, равны 36,9 млн рублей. Еще 1,01 млрд рублей приходится на требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов.

Как напоминает TatCenter , в конце января сумма установленных требований кредиторов Спурт банка составляла 11,75 млрд рублей.