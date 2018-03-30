В ICO приняли участие 94 инвестора, минимальной суммой участия был 1 млн долларов.
Из отчетности на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США следует, что во втором раунде первичного размещения токенов (ICO) мессенджер Telegram привлек 850 млн долларов. Размещение токенов началось 14 марта. Какие конкретно компании и предприниматели вложились в Telegram, пока не известно.
Компаниями-организаторами ICO выступили Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., управляемые Павлом и Николаем Дуровыми.
Как напоминает «Коммерсант», в ходе прошедшего в феврале первого раунда размещения токенов, в котором участвовал 81 инвестор, мессенджеру также удалось собрать 850 млн долларов. Таким образом, в сумме Telegram выручил 1,7 млрд долларов.
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