Из отчетности на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США следует, что во втором раунде первичного размещения токенов (ICO) мессенджер Telegram привлек 850 млн долларов. Размещение токенов началось 14 марта. Какие конкретно компании и предприниматели вложились в Telegram, пока не известно.

Компаниями-организаторами ICO выступили Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., управляемые Павлом и Николаем Дуровыми.

Как напоминает «Коммерсант» , в ходе прошедшего в феврале первого раунда размещения токенов, в котором участвовал 81 инвестор, мессенджеру также удалось собрать 850 млн долларов. Таким образом, в сумме Telegram выручил 1,7 млрд долларов.