В 2018 году ипотечные ставки продолжат снижаться, но не так быстро: за год они уменьшатся еще на 1—1,5 процентного пункта, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году». Банкиры считают, что к концу года ставки по кредиту на жилье могут достичь 7—8%, пишут «Известия» .



«В 2018 году рынок вырастет еще, но темпы будут не столь высокими, поскольку набрана большая база ипотечных кредитов. Кроме того, темпы ввода нового жилья в ряде регионов невысоки, а ипотека на вторичном рынке, как правило, не столь интересна для банков», — пояснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.



Ипотечные ставки снижаются с марта прошлого года. По данным «Эксперт РА», в 2017 году средневзвешенная ставка опустилась на 1,8 п. п. и составила 10,6%. По данным «Дом.рф», в марте средняя ставка по ипотеке в топ-15 крупнейших банков России составляет 9,43% при покупке жилья на первичном рынке и 9,5% — на вторичном.

По прогнозу Газпромбанка, до конца года ставки по жилищным кредитам достигнут 7—8%, в банке «Возрождение» прогнозируют снижение до 8,3—9%, в «ДельтаКредите» — до 8,5—9%. В «Ак Барсе» и ВТБ считают, что тенденция к снижению продолжится, но конкретных ориентиров не назвали.

«У рынка ипотеки сохраняется огромный потенциал, и мы не ожидаем его перенасыщения: проникновение в ВВП страны не превышает 6%, что на порядок меньше, чем в других странах», — отметил руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин.



Относительно низкие ставки были драйвером роста рынка ипотеки в прошлом году: банки выдали 1,1 млн новых кредитов на 2 трлн рублей — рост на 37%. Но у рынка еще есть потенциал роста: в этом году банки смогут выдать кредиты на покупку жилья еще на 2,4—2,5 трлн рублей, прогнозирует «Эксперт РА», это означает рост на 20—25%. К 1 января 2018 года общая сумма долгов россиян по ипотеке достигла 5,2 трлн рублей.