Компания BSS рассказала в Екатеринбурге про драйверы роста банковского бизнеса и представила современные голосовые технологии.
Не первый год Компания BSS участвует в качестве Партнера Форума «B+S Технологичный банкинг» в Екатеринбурге. Заявленная организаторами тема «Сочные тренды в банках» точно подходила к повестке дня Компании BSS. Лидер разработки систем ДБО, финансовых и голосовых сервисов прибыл на форум с решениями, позволяющими ускорить рост банковского бизнеса и создавать новые клиентские сервисы ( автосекретарь, интеллектуальный коллектор, чат-бот).
В фокусе кейса, который раскрыл Роман Головченко, «Драйверы роста розничного банковского бизнеса и их отображение в цифровых каналах» современная омниканальная система дистанционного банковского обслуживания CORREQTS Retail. Она позволяет оптимизировать взаимодействие банка с розничными клиентами, предоставляет широкие возможности адаптации под требования банка и позволяет быстро реагировать на запросы клиентов и меняющиеся тренды в линейке банковских продуктов. В качестве нового драйвера розничного банковского бизнеса выступает Ипотечный личный кабинет. Он позволяет в режиме одного окна, полностью онлайн пройти весь путь от подачи заявления до оформления договора: быстро, просто и легко. Эксперты BSS прогнозируют серьезный рывок в ипотечном кредитовании банков, реализовавших у себя подобный сервис.
Еще одним актуальным драйвером развития розничного банкинга являются современные технологии для создания новых клиентских сервисов (распознавание речи, голосовая биометрия, и т.д.). О кейсах использования голосовых технологий в банковской сфере рассказал на форуме Вадим Бондарев. Речь шла о разработках Компании BSS и практике успешного построения клиентских сервисов в кредитно-финансовых организациях, в частности в БПС-Сбербанке.
Вопросы в ходе форума и неформальное общение в кулуарах позволили детально обсудить предложения BSS и получить важную обратную связь. Это помогает Компании разрабатывать и предоставлять банкам актуальные решения, позволяющие эффективно конкурировать, наращивать доходность и повышать лояльность клиентов.
О Компании BSS
Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.
В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер Нотификации», чат-бот, автосекретарь, интеллектуальный коллектор и др.
Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:
- CORREQTS Retail в ТОП-3 эффективных мобильных банков на платформах iOS и Android по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- CORREQTS Retail в ТОП-5 эффективных интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- 3-е место в «ТОП-5: дистрибуция» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-20 ведущих российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-25 крупнейших ИТ-разработчиков России по версии CNews Analytics (2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге «Услуги в области информационных технологий» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- 57-е место в ТОП-100 рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» по версии CNews Analytics (2017);
- 12-е место в ТОП-20 крупнейших поставщиков ИТ для банков по версии CNews Analytics (2016);
- абсолютный лидер рынка систем ДБО юридических и физических лиц ТОП-100 банков РФ по итогам исследования CNews Analytics;
- 1-е место по числу внедрений промышленных антифрод-решений в банках ТОП-100 в России по итогам исследования CNews Analytics.
Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.
Источник: Компания BSS
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