Не первый год Компания BSS участвует в качестве Партнера Форума «B+S Технологичный банкинг» в Екатеринбурге. Заявленная организаторами тема «Сочные тренды в банках» точно подходила к повестке дня Компании BSS. Лидер разработки систем ДБО, финансовых и голосовых сервисов прибыл на форум с решениями, позволяющими ускорить рост банковского бизнеса и создавать новые клиентские сервисы ( автосекретарь , интеллектуальный коллектор , чат-бот ).

В фокусе кейса, который раскрыл Роман Головченко, «Драйверы роста розничного банковского бизнеса и их отображение в цифровых каналах» современная омниканальная система дистанционного банковского обслуживания CORREQTS Retail . Она позволяет оптимизировать взаимодействие банка с розничными клиентами, предоставляет широкие возможности адаптации под требования банка и позволяет быстро реагировать на запросы клиентов и меняющиеся тренды в линейке банковских продуктов. В качестве нового драйвера розничного банковского бизнеса выступает Ипотечный личный кабинет. Он позволяет в режиме одного окна, полностью онлайн пройти весь путь от подачи заявления до оформления договора: быстро, просто и легко. Эксперты BSS прогнозируют серьезный рывок в ипотечном кредитовании банков, реализовавших у себя подобный сервис.

Еще одним актуальным драйвером развития розничного банкинга являются современные технологии для создания новых клиентских сервисов (распознавание речи, голосовая биометрия, и т.д.). О кейсах использования голосовых технологий в банковской сфере рассказал на форуме Вадим Бондарев. Речь шла о разработках Компании BSS и практике успешного построения клиентских сервисов в кредитно-финансовых организациях, в частности в БПС-Сбербанке.

Вопросы в ходе форума и неформальное общение в кулуарах позволили детально обсудить предложения BSS и получить важную обратную связь. Это помогает Компании разрабатывать и предоставлять банкам актуальные решения, позволяющие эффективно конкурировать, наращивать доходность и повышать лояльность клиентов.

О Компании BSS

Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.

В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate , CORREQTS Retail , «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» , «FRAUD-Анализ» , «Сервер Нотификации» , чат-бот , автосекретарь , интеллектуальный коллектор и др.

Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:

Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.

Источник: Компания BSS