Кассовые аппараты готовы к внедрению системы выдачи наличных в магазинах, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании-производителя платежных аппаратов Ingenico Group в России Сергей Карпов.



«В каком-то смысле эти предложения и то, что касается снятия наличных, — это функционал кассового аппарата. Мы создаем платформу для кассовых аппаратов и, естественно, создаем аппаратную среду для реализации этого функционала. Дальше возникает вопрос программного обеспечения. Как только появится модификация, которая позволит выдавать наличные, наши платежные терминалы будут это поддерживать. Аппаратная часть к этому готова», — рассказал Карпов.



Ingenico уже создала подобный кассовый аппарат, он будет представлять собой мобильный платежный терминал со встроенным планшетом на базе операционной системы Android. Компания-продавец может загрузить в планшет необходимые для работы приложения из Google Play. Аппараты смогут поддерживать бесконтактные платежи по картам и сервисам Android Pay, Samsung Pay, Apple Pay и другим.

По словам Карпова, малые и средние компании и банки уже проявили интерес к новому терминалу. Производство и поставки таких аппаратов начнутся в III квартале. Стоить они будут в среднем 600 евро без НДС в базовой комплектации. «Устройство станет физически доступным на рынке в третьем квартале этого года. Широко, я думаю, начнет внедряться начиная с четвертого квартала», — сообщил он.







В начале февраля Mastercard сообщила, что прорабатывает возможность внедрения такого механизма на российском рынке. По данным агентства, «Русский Cтандарт» и Mastercard уже провели пилот по запуску данной технологии. Глава Сбербанка Герман Греф не исключал внедрения технологии в этом году. Альфа-Банк планирует в 2018 году провести пилотирование такого сервиса. Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек сообщил, что банк планирует внедрить пилотный проект системы во второй половине 2018 года, работа ведется с сетями «Лента», «Глобус» и Metro Cash & Carry.