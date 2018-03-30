Почтовый маркетинговый сервис Mailchimp сообщил, что c 30 апреля закрывает учетные записи пользователей, непосредственно связанных с организацией и проведением ICO, а также другой деятельностью, предполагающей выпуск, покупку, продажу, хранение или маркетинговые активности с криптовалютами.

Как сообщает Anycoin , при этом распространение информации о криптовалютах не запрещено. Если пользователь посчитает, что Mailchimp закрыл его учетную запись по ошибке, он может обратиться к юристам компании с просьбой пересмотреть решение.