В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении семерых жителей республики по части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») и части 2 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается на сайте МВД.

Установлено, что участники организованной группы обналичивали денежные средства зарегистрированных в различных регионах (Удмуртии, Московской области, Татарстане, Башкирии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были заинтересованы в сокрытии финансово-хозяйственной деятельности. За два года обвиняемыми было обналичено свыше 142 млн рублей, в результате чего извлечен доход в сумме более 9 млн рублей.

«Кроме того, следователями установлено, что в целях осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы были незаконно образованы пять юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, а также изготовлены и сбыты поддельные платежные поручения, на основании которых осуществлены неправомерные переводы денежных средств», — говорится в релизе.



Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.