Чистая прибыль банка «Пересвет» по РСБУ за 2017 год составила 64 млрд рублей против убытка в 64,6 млрд годом ранее, говорится в материалах кредитной организации.



Процентные доходы упали до 14,2 млрд рублей, а процентные расходы сократились до 5,4 млрд.

В апреле 2017 года ЦБ официально объявил о санации «Пересвета» с применением механизма bail-in. За несколько дней до этого АСВ на своем сайте поместило «Пересвет» в раздел о санируемых банках . По предложению крупнейших кредиторов ВБРР стал санатором банка.

