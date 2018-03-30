С 01 апреля 2018 года Банк «ГЛОБЭКС» (группа Внешэкономбанка) будет начислять кэшбэк за покупки товаров категорий все для дома, дачи и ремонта, а также за товары для спорта и активного отдыха, купленные в специализированных магазинах. Средства вернутся на карты за покупку строительных материалов, сантехники, товаров для ремонта, мебели, аксессуаров для дома, оплату услуг ремонтных организаций, покупку спортивных тренажеров, формы для занятий, туристического снаряжения и других товаров. Также Банк продолжит возвращать на карты процент от средств, потраченных в кафе и ресторанах. За приобретение товаров из перечисленных категорий на карту вернется до 5% потраченных средств, подробнее с условиями и правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте Банка.

Среди преимуществ карт Банка «ГЛОБЭКС»: возможность снятия наличных с зарплатных карт в банкоматах любых банков без комиссии, льготный период до 55 дней по кредитным картам, а также возможность подключения удобных интернет и мобильного банка.