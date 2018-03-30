По данным СoinМarketСap, на 00.00 по мск курс биткоина снизился за сутки на 6,02% и составил $7,105 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $120,4 млрд.

Ethereum за 24 часа упал в цене на 3,55%. Его курс - $0,399 тыс. при капитализации $39,3 млрд.

Курс Ripple понизился на 4,46% за прошедшие сутки до $0,52. Капитализация криптовалюты составляет $20,3 млрд.

Четвертая по капитализации ($12,4 млрд) криптовалюта Bitcoin Cash подешевела на 5,21% за 24 часа. Ее курс сейчас составляет $0,729 тыс.

Курс Litecoin вырос на 0,11% за сутки и составляет сейчас $0,12 тыс. Капитализация криптовалюты - $6,7 млрд.

Общая рыночная капитализация всех криптовалют в настоящее время - $268,1 млрд.

По мнению экспертов, среди факторов, вызвавших очередной спад на крипторынке, стало закрытие бирж в Японии из-за ужесточения регулирования, «медвежьи» тренды в техническом анализе и вероятность ввода дополнительных комиссий в Ethereum, предлагаемых Виталиком Бутериным.