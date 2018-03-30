Количество выданных микрозаймов (займов «до зарплаты») в феврале 2018 года составило 686,4 тыс. единиц, что на 26,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сумма выданных микрозаймов увеличилась на 25,6% и в феврале 2018 года составила 6,74 млрд рублей. Об этом свидетельствуют расчеты Национального бюро кредитных историй на основе информации кредиторов, передающих данные в это БКИ.



Самое большое количество выданных микрозаймов в регионах РФ было отмечено в Москве (28,7 тыс. единиц), Башкортостане (23,5 тыс. единиц), Свердловской (23,1 тыс. единиц), Кемеровской (23,1 тыс. единиц), Ростовской (22,9 тыс. единиц) и Московской (22,7 тыс. единиц) областях, а также в Краснодарском крае (20,4 тыс. единиц). В свою очередь, наименьшее количество микрозаймов было выдано в Тульской области (6,4 тыс. единиц), Бурятии (6,5 тыс. единиц), Ставропольском крае (6,5 тыс. единиц), Брянской области (6,5 тыс. единиц), Карелии (7,1 тыс. единиц), а также Хабаровском крае (7,2 тыс. единиц).



При этом самая высокая динамика роста выдачи микрозаймов в феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го была зафиксирована в Удмуртии (плюс 75,7%), Волгоградской (плюс 61,6%), Воронежской (плюс 54,9%) и Омской (плюс 54,8%) областях, а также в Пермском крае (плюс 52,0%). В то же время в ряде регионов было отмечено сокращение выдачи микрозаймов, в том числе в Иркутской области (плюс 10,0%), Ставропольском крае (плюс 3,9%) и Архангельской области (плюс 2,4%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов увеличилась на 44,7% и 43,4% соответственно.

Некоторое увеличение темпов выдачи микрозаймов в начале 2018 года по-прежнему связано с их востребованностью у определенных групп заемщиков, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

«Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе за счет гибкого оперирования такими параметрами микрозайма, как его размер», — поясняет эксперт.

Впрочем, считает он, говорить о каком-либо сложившемся тренде пока рано. «Так, в течение 2017 года динамика выдачи микрозаймов в отдельные периоды времени колебалась от уверенного роста до почти полной его остановки», — поясняет Викулин.