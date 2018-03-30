Система страхования вкладов физических лиц будет распространена на вклады, которые делают малые предприятия, говорится в перечне поручений, размещенных на сайте Кремля. Срок по выполнению этих поручений президента дан до 1 сентября 2018 года.

Кабмин и ЦБ должны провести мониторинг применения валютного законодательства РФ в отношении высокотехнологичных экспортоориентированных компаний, сообщает «Российская газета» .

По поручению президента, до 1 октября должны быть устранены избыточные административные барьеры при совершении финансовых операций, связанных с экспортом высокотехнологичных продукции и услуг.

Банки поручено внедрить в свою практику дифференцированный подход при предоставлении кредитов юридическим лицам с учетом конечной цели использования кредитов, повышения эффективности операционной деятельности компаний и совершения ими сделок по слиянию и поглощению.