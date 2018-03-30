В Иркутске осуждены мошенники, которые похитили со счетов инвалидов, содержащихся в психоневрологическом интернате, около 6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении Артема Мехланова, Сергея Чехова, Алексея Мухова, Ольги Москвиной, Александра Антипина и Ивана Лазко. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 (в мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах) и частью 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в составе группы лиц с использованием платежных карт, принадлежащих другим лицам, путем обмана уполномоченного работника кредитной организации, по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в 2014—2015 годах жители села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области Мехланов и Чехов организовали хищение денежных средств с банковских лицевых счетов инвалидов, содержащихся в Тулюшкинском психоневрологическом интернате. К исполнению задуманного они привлекли имевших необходимые связи (в том числе в банковской сфере) Мухова, Антипина, Москвину, Лазко, а также иных лиц, выступающих в роли инвалидов интерната, на которых оформлялись счета в банке и выдавались платежные карты. Впоследствии Чехов и Мухов, используя полученные карты, обналичивали денежные средства в банкоматах Иркутска.

Таким образом участникам группы удалось похитить около 6 млн рублей, принадлежащих пациентам психоневрологического интерната.



Суд приговорил Мехланова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Мухова — к пяти годам, Чехова и Москвину — к четырем годам. Антипину и Лазко суд назначил три с половиной и три года колонии-поселения соответственно.