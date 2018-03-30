На 08.00 по мск по данным СoinМarketСap , курс биткоина продолжает снижение. За 24 часа он упал еще на 12,96% и составил $6,739 тыс. при рыночной капитализации $114,2 млрд.

Вторая криптовалюта Ethereum за сутки подешевела на 14,25%. Ее курс составляет $0,369 тыс. Капитализация Ethereum - $36,3 млрд.

Ripple, находясь на третьем месте по капитализации ($19,1 млрд), упал в цене на 12,63% за 24 часа. Курс криптовалюты - $0,49.

Курс Bitcoin Cash снизился за прошедшие сутки на 12,91% до $0,719 тыс. Теперь его капитализация - $12,2 млрд.

Litecoin подешевел на 11,68% за сутки и его курс на данный момент - $0,112 тыс. Капитализация Litecoin - $6,2 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет $252,8 млрд.