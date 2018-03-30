Биржа решила откатить все транзакции по фьючерсам (недельные, двухнедельные и квартальные) на 5:00 30 марта 2018 года по гонконгскому времени.
Криптовалютная биржа OKEx сообщила, что в утром в пятницу, 30 марта, были зафиксированы необычные транзакции с целью манипулирования ценами на квартальные фьючерсные контракты. В их результате цены заметно отличались от текущего курса первой криптовалюты. Процесс трейдинга криптовалютами и фиатом не был затронут и продолжает осуществляться в нормальном режиме.
Как поясняют представители OKEx , было установлено, что один из пользователей закрыл большое количество позиций, не учитывая текущие цены, в результате чего курс биткоина упал до необычно низких уровней. Соответствующие транзакции будут обнародованы после завершения полного расследования, сообщает ForkLog.
«С целью защиты интересов пользователей биржи мы приняли решение откатить все транзакции по фьючерсам (недельные, двухнедельные и квартальные) на 5:00 30 марта 2018 года по гонконгскому времени», - заявила команда OKEx, добавив, что этот процесс будет завершен до 15:30, хотя может состояться и ранее.
С целью компенсации неудобств биржа снимет комиссии на торги биткоин-фьючерсам в период с 1 по 7 апреля.
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