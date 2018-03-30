Криптовалютная биржа OKEx сообщила, что в утром в пятницу, 30 марта, были зафиксированы необычные транзакции с целью манипулирования ценами на квартальные фьючерсные контракты. В их результате цены заметно отличались от текущего курса первой криптовалюты. Процесс трейдинга криптовалютами и фиатом не был затронут и продолжает осуществляться в нормальном режиме.

Как поясняют представители OKEx , было установлено, что один из пользователей закрыл большое количество позиций, не учитывая текущие цены, в результате чего курс биткоина упал до необычно низких уровней. Соответствующие транзакции будут обнародованы после завершения полного расследования, сообщает ForkLog .

«С целью защиты интересов пользователей биржи мы приняли решение откатить все транзакции по фьючерсам (недельные, двухнедельные и квартальные) на 5:00 30 марта 2018 года по гонконгскому времени», - заявила команда OKEx, добавив, что этот процесс будет завершен до 15:30, хотя может состояться и ранее.

С целью компенсации неудобств биржа снимет комиссии на торги биткоин-фьючерсам в период с 1 по 7 апреля.