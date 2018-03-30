Международная криптовалютная биржа EXMO объявила о подключении нового платежного инструмента Visa/MasterСard для моментального пополнения биржевого аккаунта фиатными средствами.

При этом через Visa и Mastercard доступно пополнение EUR, USD и PLN.

По словам сооснователя платформы EXMO Ивана Петуховского, команда криптобиржи работает над улучшением качества сервиса для активных трейдеров платформы. Подключение Visa/MasterCard должно значительно упростить процесс покупки криптовалюты.

Использование этой системы при вводе фиатных средств гарантирует надежность проводимых платежей, при этом отсутствуют дополнительные проверки и доступно моментальное пополнение, сообщает Coinfox .