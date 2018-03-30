Российский рынок проведет торги пятницы в безликвидном состоянии из-за отсутствия иностранных инвесторов по причине празднования католической пасхи. При этом, несмотря на негативный внешнеполитический фон относительно РФ (высылка дипломатов и обсуждение разрыва отношений международных клиринговых систем с российскими эмитентами) отток иностранной ликвидности из российского рынка сменился притоком. Так, инвесторы увидели недооцененность российского рынка относительно других развивающихся экономик, а ожидаемая дивидендная доходность по российским акциям составляет от 6% до 12,6% годовых, что вызывает интерес у иностранных игроков.

Торги в паре доллар/рубль также пройдут без существенных колебаний валют. Но учитывая публикацию данных по ключевым показателям рынка труда в США на следующей неделе, ожидания по которым положительные, мы считаем, что в пятницу у доллара больше шансов укрепиться к рублю.