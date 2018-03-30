Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев не уверен, что рынок криптовалют должен подлежать антимонопольному регулированию, сравнив криптовалюты с игорным бизнесом.

По его словам, есть такие вещи, которые находятся вне системы.

«К примеру, мы не считаем, что игорный бизнес подлежит антимонопольной защите вообще. Криптовалюты для меня — это примерно то же самое. Я не вполне уверен, что это не такая же история, как и с игорным бизнесом», — пояснил Артемьев.

При этом он уточнил, что окончательная позиция службы по криптовалютному рынку будет определена после комментариев Центробанка, сообщает RNS .