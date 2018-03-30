Поводов для резкого роста цен на бензин нет, но несущественные колебания возможны. Об этом сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя опасения экспертов относительно стоимости топлива.



«Нет никаких поводов для резкого увеличения цен. Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали», — передает его слова ТАСС.

«Конечно, это постепенно перекладывается (на цену). Но (рост) далеко не такой, как писали», — отметил он.