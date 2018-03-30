Руководителем департамента финансовой стабильности Банка России стала Елизавета Данилова. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 30 марта 2018 года директором департамента финансовой стабильности Центрального банка Российской Федерации назначена Данилова Елизавета Олеговна, ранее занимавшая должность заместителя директора департамента финансовой стабильности», — указано в сообщении пресс-службы ЦБ.