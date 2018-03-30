Две чилийские криптовалютные биржи BUDA и Crypto MKT обнаружили, что ряд банков в стране закрыли их счета. В связи с этим биржи обратились в Ассоциацию банков и финансовых учреждений Чили (ABIF) с просьбой прояснить свою позицию по отношению к криптовалютам.

BUDA и Crypto MKT опубликовали официальное заявление с просьбой к регулятору объяснить свою позицию в отношении криптовалют. Представитель Crypto MKT сообщил при этом, что банки утверждают, что были проинструктированы «не открывать счета компаниям, чья деятельность связана с криптовалютами».

Также в заявлении биржи просят ответить на вопрос, почему их банковские счета были закрыты и утверждают, что финансовые учреждения не обладают достаточными знаниями о том, как работают криптовалюты. Необходимо определить, будут ли компании, связанные с криптовалютой, иметь доступ к банковским услугам, или банки «намерены прекратить существование» таких компаний, сообщает Altcoin .

Кроме того, биржи призвали власти и общественность обратить внимание на этот вопрос, пока не поздно, так как таким образом отрасль «убивается» до того, как она изучена.

ABIF заявила, что не отвечает за решение данной проблемы. Регулятор подчеркнул, что «вопрос необходимо решать в контексте индивидуальных отношений каждого банка со своими клиентами» и добавил, что подобные заявления «особенно серьезны», поскольку люди могут неправильно оценить роль ассоциации.

Генеральный менеджер BUDA Пабло Чавес утверждает, что заявление регулятора означает, что банки решили прекратить сотрудничество с компаниями, связанными с криптовалютами, «по собственной инициативе, без каких-либо оснований».