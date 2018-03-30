Банк России принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО), заявил директор департамента микрофинансового рынка Илья Кочетков. По его словам, к внесению в Госдуму подготовлен законопроект, который ограничивает предельную выплату 1,5 размера займа уже с лета 2019 года.

Изменить регулирование МФО ЦБ предложил в феврале — снизить максимальный размер выплат, которые МФО могут требовать с должника, сейчас это трехкратный размер займа, к июлю 2020 года будет полуторакратный. ЦБ хотел бы также ограничить ежедневную процентную ставку к июлю 2019 года 1%. Новации в регулировании прежде всего ударят по займам до зарплаты (pay-day loans, PDL), поэтому ЦБ хочет создать специальный финансовый продукт — заем на сумму до 10 000 рублей максимум на срок не более 15 дней с максимальным платежом 3 000 рублей.

Решение внутри ЦБ уже принято, сообщил Кочетков, а альтернатива — еще хуже: к внесению в Госдуму подготовлен законопроект, который ограничивает предельную выплату 1,5 размера займа уже с лета 2019 года.



«Призываю вас положить на чашу весов тот вариант, о котором сказал я, и те предложения, которые будут внесены в Госдуму», — предложил Кочетков.



ЦБ хочет, чтобы недобросовестные МФО ушли с рынка. Всего зарегистрирована 2271 МФО, за 2017 год их стало меньше на 12%, сообщил Кочетков.