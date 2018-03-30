Чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2017 году составил 24,8 млрд долларов США против 18,4 млрд годом ранее и стал результатом сокращения иностранных обязательств банковского сектора при нейтральном влиянии операций прочих секторов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 30 марта, комментарии ЦБ РФ «Основные показатели статистики внешнего сектора в 2017 году».

Напомним, в середине января Центробанк представил предварительную оценку оттока капитала из РФ в 2017 году, согласно которой показатель составил 31,3 млрд долларов против 19,8 млрд в 2016-м.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по вопросам денежно-кредитной политики 23 марта сообщила, что ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2018 году с 16 млрд до 19 млрд долларов.

Согласно опубликованным сегодня материалам ЦБ, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2017 году составил 35,2 млрд долларов против 24,4 млрд в 2016-м. «Определяющим было заметное — на 24,7 млрд долларов, или более чем на четверть, — укрепление торгового баланса, сформированное преимущественно ростом мировых цен на основные товары российского экспорта, на фоне умеренного роста дефицита других компонентов текущего счета», — поясняет регулятор.

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года составил 518,9 млрд долларов, увеличившись за 2017 год на 7,2 млрд. Иностранные обязательства органов государственного управления выросли на 16,7 млрд долларов вследствие приобретения нерезидентами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях. Внешний долг Центрального банка и прочих секторов вырос незначительно. Задолженность банковского сектора перед нерезидентами сократились на 16 млрд долларов, вернувшись к минимальным уровням десятилетней давности.



Результатом положительного сальдо трансграничных финансовых операций резидентов страны с внешним миром стало увеличение чистой международной инвестиционной позиции России с 211,4 млрд долларов по состоянию на 1 января 2017 года до 267,8 млрд на 1 января 2018-го.