Обязательства уфимского Уралкапиталбанка, лишившегося лицензии 15 февраля этого года, превышают величину его активов более чем на 3,9 млрд рублей. Такие данные финансового обследования по состоянию на дату отзыва лицензии приводятся на сайте Центробанка.

Так, активы банка оцениваются в 2,614 млрд рублей против 7,306 млрд в его бухгалтерском балансе на отчетную дату. В том числе чистая ссудная задолженность, как свидетельствуют данные обследования, равна 1,427 млрд, а не 6,081 млрд рублей.

Обязательств банка составляют 6,528 млрд рублей. Согласно данным бухгалтерского баланса банка, подтвержденным по итогам обследования, объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляет порядка 6,136 млрд рублей, в том числе объем средств физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) — 5,998 млрд.

Таким образом, «дыра» в балансе Уралкапиталбанка достигает почти 3,914 млрд рублей.

Объясняя отзыв лицензии у кредитной организации, Банк России отмечал, что проблемы в ее деятельности возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, которая была ориентирована на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника, и, как следствие, формирования на балансе значительного объема активов низкого качества.



Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат по страховому случаю Уралкапиталбанка в сумму около 5,9 млрд рублей.

Арбитражный суд Башкирии 19 марта принял от ЦБ заявление о признании Уралкапиталбанка банкротом.