В реестр операторов платежных систем, который ведет Центробанк, 30 марта внесена запись о новой платежной системе «ФедПэй». В качестве ее оператора зарегистрировано одноименное АО.

У платежной системы «ФедПэй» два расчетных центра: банк «Агора» и РНКО «Единая касса». Платежным клиринговым центром и операционным центром указано АО «ФедПэй».

Согласно данным реестра, АО «ФедПэй» находится по тому же адресу, что и банк «Агора». У компании, которая была зарегистрирована 31 августа 2016 года, есть свой сайт и страницы в соцсетях. Под брендом FedPay предлагаются «IT-сервисы и решения для платежных систем и банков». В частности, в числе основных направлений деятельности АО «ФедПэй» значится «оказание услуг юридическим лицам (банкам, провайдерам платежных услуг, финансовым компаниям) по организации и оптимизации IT-инфраструктуры, связанной с автоматизацией финансовых процессов, интеграцией с платежными системами и системами денежных переводов (финтех-услуги)».



Отметим, что ключевой собственник банка «Агора» (бывшего Русского Элитарного Банка) Юрий Отрашевский, владеющий пакетом в 89% акций кредитной организации, возглавляет совет директоров R-Style Softlab — российского разработчика и интегратора банковского программного обеспечения в составе международного холдинга Asseco Group.