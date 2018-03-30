Банк Монреаля (BMO), один из крупнейших банков Канады, в целях обеспечения безопасности ввел запрет на транзакции с криптовалютами по его дебетовым и кредитным картам, а также в системе по проведению онлайн-платежей.

При попытке провести операцию с криптовалютой пользователь будет получать предупреждение о том, что «транзакция не может быть завершена».

Такая политика изложена во внутреннем документе, который выложил на Reddit пользователь, называющий себя сотрудником этого кредитно-финансового учреждения.

Как напоминает Anycoin , BMO уже анонсировал поддержку криптовалютного рынка, в частности, платформы по торговле биткоинами и Еther, которую запускает компания TMX Group, оператор фондовой биржи Торонто.