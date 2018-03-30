С помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины теперь могут подключить новую возможность — «Заплатить по частям». Это позволит продавать товары и услуги в кредит или в рассрочку, а покупателям — решиться на более дорогую покупку, сообщили в пресс-службе компании.



На сайте магазина рядом с товаром будет показываться информационный блок, который подскажет, как оплатить покупку равными частями за несколько месяцев. Там же пользователь сможет увидеть сумму ежемесячного платежа. Выдача кредита или рассрочки происходит за несколько минут — достаточно заполнить форму на витрине «Яндекс.Кассы».

Возможность «Заплатить по частям» подойдет любым онлайн-площадкам: магазинам мебели или детских товаров, сервисам авиабилетов или турпутевок.

Интернет-магазины и раньше могли принимать оплату через «Яндекс.Кассу» в кредит или в рассрочку. Но до сих пор условия кредитования устанавливал банк. Теперь продавцы смогут сами участвовать в выборе оптимальных условий для оплаты покупки. Если магазин уже работает с «Яндекс.Кассой», ему достаточно добавить на свой сайт кнопку «Заплатить по частям». Новые клиенты могут настроить этот способ оплаты через единый протокол при подключении к «Яндекс.Кассе».

«У всех бывают ситуации, когда сложно решиться на дорогую покупку и сразу выделить из бюджета крупную сумму. Сервис «Заплатить по частям» пригодится в тот момент, когда человек решается на покупку спонтанно. Например, в период выгодной акции у покупателя может не оказаться нужной суммы. Товар или услугу вы получаете сразу после оформления, а оплачивать начинаете только через 30 дней. Это удобно, поэтому человек наверняка вернется в магазин за следующей покупкой», — говорит начальник департамента по развитию платежного бизнеса «Яндекс.Деньги» Юлия Горелова.

Для подтверждения покупки нужно будет ввести СМС-код. Дальше деньги будут каждый месяц автоматически списываться из кошелька в установленный день оплаты. Пользователям не придется постоянно думать о погашении долга, достаточно своевременно пополнять кошелек. Это можно сделать переводом из другого электронного кошелька, с банковской карты, через онлайн-банкинг или наличными. Если у пользователя еще нет кошелька, он будет создан в процессе оформления покупки в кредит или в рассрочку. В кошельке человек сможет посмотреть, сколько платежей уже было и какую сумму осталось внести, а также досрочно погасить кредит.

Партнер «Яндекс.Кассы» в этом проекте — компания PayLate.

«Рынок кредитования в 2017 году круто пошел вверх и достиг объема более 12 триллионов рублей, а продолжающееся снижение ставок по депозитам и кредитам подталкивает к дальнейшему росту», — комментирует эксперт «Международного Финансового Центра» Николай Ширяев.

В то же время, отмечает он, реальные доходы населения выросли слабо, и покупки предметов не первой необходимости, а также услуг и товаров средней и верхней ценовой категорий не позволяют нарастить обороты поставщикам и производителям. Купить товары по ценам от 10 тыс. до 1 млн рублей можно будет теперь в рассрочку в самих магазинах, а не путем получения услуг от банков и с помощью их пластиковых карт. Ощутимая экономия на затратах, а также увеличение оборотов самих магазинов приведут к увеличению потребительского спроса и дадут прирост среднего сегмента рынка.

По мнению эксперта, в ближайшие два-три года «Яндекс.Кассы» может занять до 10—12% рынка, если продолжит агрессивную рекламную кампанию и сделает услугу максимально простой для работы бизнеса.

«Факт появления подобной услуги сигнализирует о низкой покупательской способности населения», — добавляет ведущий аналитик Центра инвестиционных технологий Денис Владимиров.

«Несмотря на низкую инфляцию (по итогам 2017 года всего 2,5%, а с начала 2018-го рост цен составил 0,8%), стабильный курс национальной валюты в 2017—2018 годах, в стране активно растет спрос на микрокредитование. На текущий момент в среднем займы до зарплаты составляют порядка 22%, займы малому и среднему бизнесу — 20%. Соответственно, возможность приобретения товаров в кредит будет актуальной и привлекательной опцией в условиях отсутствия роста заработных плат по стране и такой динамики спроса на займы», — подытоживает эксперт.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru