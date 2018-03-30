Банк России с 30 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,76 рубля, что выше предыдущего дня на 20,28 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 71,09 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 23,97 копеек.

«Я считаю, что геополитические риски для рубля сохраняются и будут сдерживать его укрепление. А «медвежьи» фазы на нефтяном рынке выступят катализаторами для продаж «россиянина». Прогнозировать курсы иностранных валют к рублю сегодня не буду, так как в условиях тонкого рынка Форекс и при закрытых биржах в странах, отмечающих католическую Пасху, доллар и евро могут с легкостью вернуться обратно к уровням среды на отметки 57,75 рубля за «американца» и 71,05 рубля за единицу европейской валюты соответственно», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

На валютной секции Московской биржи с открытия торгов ожидается консолидация рубля у уровней вчерашнего закрытия, комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». Российской валюте еще в рамках вечерней сессии удалось отыграть позитивную динамику рынка энергоносителей. в результате чего у игроков утром нет поводов для направленного движения. При этом боковое движение в долларе и евро сохранится до конца торгов, которые будут проходить на фоне низких объемов.

«Сегодня торговля парами доллара и евро с рублем будет проходить на «тонком» рынке. На этом фоне пара USD/RUB может попробовать на прочность уровень в 57 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69,9-71,07 рубля», - прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.