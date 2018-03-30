R3 – это консорциум крупнейших мировых банков, финансовых учреждений, национальных финансовых регуляторов, торговых ассоциаций и финансовых учреждений, объединенных в единую инфраструктуру на основе технологии распределенных реестров (блокчейн). В состав консорциума со штаб-квартирой в Нью-Йорке на сегодняшний день входят крупнейшие глобальные финансовые компании: Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Barclays, Deutsche Bank, Commerzbank, Citibank, Morgan Stanley и др.



Участники консорциума R3 объединены единой платформой Corda, которая имеет ряд преимуществ в сравнении с другими аналогичными функциональными финансовыми системами.

К примеру, ее архитектура позволяет за доли секунд проводить многочисленные трансграничные операции, при этом сами транзакции подтверждаются и видны только участникам сделки, в Corda отсутствует единый центральный контроллер, платформа также позволяет участникам самостоятельно создавать внутренние регулирующие и разрешающие узлы-наблюдатели, т.е. управлять финансовыми обязательствами между различными финансовыми организациями.