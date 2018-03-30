Участники консорциума R3 объединены единой платформой Corda.
R3 – это консорциум крупнейших мировых банков, финансовых учреждений, национальных финансовых регуляторов, торговых ассоциаций и финансовых учреждений, объединенных в единую инфраструктуру на основе технологии распределенных реестров (блокчейн). В состав консорциума со штаб-квартирой в Нью-Йорке на сегодняшний день входят крупнейшие глобальные финансовые компании: Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Barclays, Deutsche Bank, Commerzbank, Citibank, Morgan Stanley и др.
Участники консорциума R3 объединены единой платформой Corda, которая имеет ряд преимуществ в сравнении с другими аналогичными функциональными финансовыми системами.
К примеру, ее архитектура позволяет за доли секунд проводить многочисленные трансграничные операции, при этом сами транзакции подтверждаются и видны только участникам сделки, в Corda отсутствует единый центральный контроллер, платформа также позволяет участникам самостоятельно создавать внутренние регулирующие и разрешающие узлы-наблюдатели, т.е. управлять финансовыми обязательствами между различными финансовыми организациями.
«Это отличная возможность интегрировать хорошо известные финансовые институты и опыт России в глобальную финансовую структуру, которая создается на базе Corda», - говорит руководитель проекта в СНГ Алексей Благирев из FintechLab, который выступает в качестве эксклюзивного партнера R3 в регионе СНГ.
Членство Альфа-Банка в ассоциации R3 позволит сделать еще один качественный шаг в развитии блокчейн-систем для всей отечественной банковской отрасли и в дальнейшем даст возможность предоставлять клиентам более удобные и доступные продуктовые решения.
«Вступление в блокчейн-консорциум R3 является важной вехой на пути интеграции Альфа-Банка, первого российского банка-участника, а в дальнейшем и всего российского банковского сообщества в новейшую глобальную финансовую инфраструктуру, - отметила главный операционный директор Альфа-Банка Мария Шевченко. - Это отличная возможность вместе с ведущими игроками глобального рынка создать новые инструменты совершения финансовых транзакций, а также значительно ускорить взаиморасчеты по сделкам и снизить себестоимость отдельных операций».
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