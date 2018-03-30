Альфа-Банк (Россия) выступил организатором, кредитным управляющим и букраннером синдицированного кредита для белорусского банка «Москва-Минск» на сумму 20 млн евро и 1 млн долларов США срочностью до 18 месяцев.

Участниками сделки стали 8 российских кредитных организаций – это максимальное число инвесторов, зафиксированное в ходе публичных размещений Банка «Москва-Минск», что свидетельствует об успехе сделки. Срок синдицированного кредита составил 12 и 18 месяцев в равных пропорциях, что соответствует текущему тренду на увеличение сроков кредитования белорусских заёмщиков.

«В течение последних лет Альфа-Банк организовал целый ряд знаковых публичных сделок белорусских банков первого эшелона (таких, как Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк развития Республики Беларусь) и сформировал экспертизу на долговом рынке Беларуси. Мы рады, что благодаря сложившемуся доверию инвесторов-финансовых организаций к сделкам при участии Альфа-Банка заемщик получил максимум внимания в ходе размещения. «Москва-Минск» – средний белорусский банк, ориентированный на лучшие стандарты – вошел в ряд первоклассных публичных заемщиков», - комментирует директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.