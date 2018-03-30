Альфа-Банк намерен использовать блокчейн-технологии для работы с иностранными контрагентами. Кредитная организация присоединилась к международному блокчейн-консорциуму R3, разрабатывающему финансовые и технологические решения на базе собственной блокчейн-платформы Corda, сообщила ТАСС главный операционный директор банка Мария Шевченко.

Первым проектом Альфа-Банка в рамках R3 станет KYC (Know Your Customer — «знай своего клиента»), рассказала Шевченко. В проекте по тестированию приложения для идентификации участников бизнес-процесса с использованием платформы Corda уже участвуют 24 банка. После получения доступа к базе знаний R3 в Альфа-Банке будут определяться со следующим направлением, которое банк переведет на блокчейн, однако уже сейчас можно сказать, что, вероятнее всего, это будет работа с зарубежными контрагентами по документарным аккредитивам.

«После того как мы получим доступ к базе знаний R3, мы сможем видеть результаты исследований и внедренных инноваций, а также информацию по проектам, которые реализуют участники консорциума на базе Corda, и использовать имеющиеся наработки для дальнейшего внедрения в своих процессах. Скорее всего, в ближайшее время мы также присоединимся к проекту по операциям с документарными аккредитивами», — сказала Шевченко.

Пока что Альфа-Банк — единственная в России кредитная организация — участник R3. Поэтому работать на Corda на первом этапе банк будет на зарубежных рынках. Однако Шевченко не исключает, что довольно скоро у банка появятся и российские контрагенты.