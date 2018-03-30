Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Запсибкомбанку кредитный рейтинг на уровне «А-(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.



«Кредитный рейтинг ПАО «Запсибкомбанк» обусловлен устойчивым бизнес-профилем и сильной позицией по достаточности капитала при адекватной оценке риск-профиля и фактора фондирования и ликвидности. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывает существенная зависимость его ресурсной базы от средств физических лиц», — говорится в релизе.



По мнению АКРА, к позитивному рейтинговому действию могут привести снижение концентрации на крупнейшем источнике и рост диверсификации ресурсной базы, а также существенное снижение уровня проблемной задолженности.

Негативно на рейтинг Запсибкомбанка могут повлиять снижение кредитного качества ссудного портфеля, показателя достаточности основного капитала, показателей эффективности, а также ухудшение позиций по ликвидности и ослабление конкурентных позиций в ключевом регионе и сегментах бизнеса, заключили эксперты.