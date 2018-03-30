«АК БАРС» Банк награжден дипломом за динамику работы с кредитами для сегмента малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года среди региональных банков на торжественной церемонии вручения премии «Финансовая сфера», которая состоялась вчера в Москве.

Олег Юшков, директор дирекции продаж малого бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК отметил: «Благодаря активной работе с предпринимателями, предоставлению инновационных и, самое главное, доступных кредитных продуктов, направленных на пополнение оборотных средств, модернизацию производства, ремонт транспорта, техники или объектов недвижимости на сумму более 60 млрд рублей, банку в прошлом году удалось войти в топ-10 кредиторов сегмента малого и среднего бизнеса по России. Помимо стандартных предложений — РКО, интернет-банк, зарплатные проекты, депозиты и кредитование, предпринимателям доступны банковские гарантии и резервирование расчетного счета в режиме онлайн. Клиент может полностью сосредоточиться на развитии своего дела и взаимодействовать с банком дистанционно в любое удобное время».

Учредителем премии выступил журнал «Банковское обозрение». Традиционно лауреатами ежегодной премии в области инноваций, эффективных решений и достижений компаний финансовой отрасли «Финансовая сфера» становятся самые интересные проекты и известные специалисты в сфере банкинга, финтеха, биржевого, страхового, лизингового и форекс-рынков.