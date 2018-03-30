Окончание действия надзорных каникул в 2018 году не увеличит административную нагрузку на бизнес, заявил на совещании с генеральным прокурором министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

«Окончание надзорных каникул, которое должно произойти в соответствии с законом в 2018 году, и переход на риск-ориентированный подход не приведет в целом к повышению административной нагрузки на бизнес и при этом обеспечит гораздо более высокий уровень безопасности наших граждан. Это качественно иной подход, именно таким должен быть новый и эффективный госконтроль», - цитирует Абызова ТАСС .

Напомним, в феврале 2018 года Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который направлен на изменение системы государственного надзора и муниципального контроля. Планируется, что закон должен сделать процедуру прозрачнее и сократить дублирующие проверки.