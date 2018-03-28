Поправки о регулировании цифровых платформ, разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и известные как пятый антимонопольный пакет, подверглись первой критике со стороны бизнеса. В офисе «Яндекса» на заседании тематической рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» обсудили поправки к закону «О защите конкуренции», подготовленные самим «Яндексом».

Версия поправок «Яндекса», фактически предлагает усложнить процесс признания торговой платформы доминирующей. Чтобы принять такое решение, антимонопольный орган должен будет принять во внимание в том числе возможности и потенциальные расходы пользователей по смене контрагента, совокупную прибыль платформы, а также барьеры выхода на рынок, сообщает «Коммерсант» .

Так, «использование потребителями сразу нескольких взаимозаменяемых сервисов свидетельствует о том, что барьеры доступа на такой рынок должны оцениваться как менее высокие», отмечается в комментариях к законопроекту.

Предложения ФАС подверглись критике и со стороны и онлайн-ритейлеров. Так, в заключении на законопроект службы, подготовленном крупным онлайн-ритейлером и направленном в ФАС, говорится, что поправки вступают в противоречие с целями и принципами закона «О защите конкуренции», законодательством о персональных данных, об интеллектуальной собственности, а также международными договорами в сфере интеллектуальной собственности.

Документ от «Яндекса» — одна из промежуточных версий для обсуждения, плод совместной работы участников тематической рабочей группы при АНО «Цифровая экономика», пояснили в компании, подчеркнув, что «комментарии и формулировки в документе уже изменены». Представитель ФАС сообщил, что в ближайшее время служба разместит проект пятого антимонопольного пакета на портале regulation.gov.ru. «О существовании иных поправок нам неизвестно»,— сообщили в ФАС.

В тематическую рабочую группу по антимонопольному регулированию помимо «Яндекса» входят Mail.ru Group, Avito, Google, Сбербанк, малый и средний бизнес. Решение по итогам заседания рабочей группы будет принято в начале апреля.