Банк ВТБ расширил взаимодействие с АК «АЛРОСА» и выдал компании банковскую гарантию на сумму свыше 8,5 млрд рублей. С помощью этого финансового обеспечения АЛРОСА планирует получить субсидии на строительство технологического проезда в рамках инвестиционного проекта по освоению Верхне-Мунского алмазного месторождения в Якутии.

Компания построит временный технологический проезд от города Удачный до Верхне-Мунского месторождения и компенсирует свои расходы за счет субсидии Минвостокразвития РФ на сумму более 8,5 млрд рублей. Данный механизм предусмотрен правилами предоставления субсидии, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 г. № 693, говорится в сообщении кредитной организации.

«В ближайшие дни компания получит первый транш субсидии в размере 1,3 млрд рублей. Всего до конца текущего года компании будут компенсированы 3,5 млрд рублей. Остальные 5 млрд рублей будут выплачены в течение следующих двух лет, − пояснил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский. – Одним из условий получения субсидии является финобеспечение в виде независимой гарантии, выданной банком. Мы провели тендер, по итогам которого выбрали ВТБ, предложивший наиболее выгодные для нас условия».

По словам руководителя департамента транзакционного бизнеса - старшего вице-президента банка ВТБ Гуриндера Нихала, также при участии банка компания осуществляет казначейский контроль денежных потоков дочерних обществ с использованием Расчетного центра клиента.