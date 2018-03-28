Новый модуль «Менеджер продаж», внедряемый ВТБ, интегрируется с 1С и другими ERP – системами (системами управления ресурсами предприятий) и дает возможность полностью автоматизировать процесс оформления корпоративных заказов, включая гибкое управление ценами по сегментам, предоставление скидок и обмен документами онлайн напрямую из 1С.

Таким образом, ВТБ практически исключает человеческий фактор благодаря полной автоматизации всех процессов, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам Спартака Солонина, руководителя департамента малого бизнеса – старшего вице-президента банка ВТБ, продолжается инвестирование в новые технологии. Предприниматели получают полезные инструменты для выстраивания процессов, освобождая их ресурсы на развитие бизнеса. Очень скоро предоставится возможность полностью оцифровать документооборот, сопровождающий каждый заказ на платформе, что сильно сократит временные и финансовые затраты на доставку документов и работу бухгалтерии.