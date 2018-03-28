Две крупные японские биржи Mr. Exchange и Tokyo GateWay закрываются после проверок со стороны Агентства финансовых услуг страны (FSA). Они отозвали заявки на официальную работу на территории Японии. На данный момент представители платформы официально не комментировали эту ситуацию.

Торговые площадки не закроются до тех пор, пока пользователи не получат все свои деньги, сообщает РБК .

Напомним, ранее заявки на получение лицензии на работу отозвали еще 3 торговые площадки — Raimu, bitExpress и Bit Station. Также Агентство финансовых услуг Японии приостановило работу биржи FSHO из-за плохой системы безопасности, а крупнейшая биржа Binance получила предупреждение из-за того, что она работает на территории страны без официального разрешения и не соблюдает требования финансового регулятора.