«Дочка» «МегаФона» «Скартел» (работает под брендом Yota) 29 марта представит новую тарифную сетку: подписанные на новые тарифы абоненты смартфонов смогут полностью отказаться от голосовой связи и пользоваться только мобильным Интернетом .

А в Москве и Московской области можно будет отказаться и от мобильного Интернета и платить «Скартелу» лишь за пользование мессенджерами, сообщил представитель оператора, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

В московской тарифной сетке «Скартела» указано, что безлимитный доступ к одному мессенджеру, например WhatsApp, обойдется в 15 рублей в месяц, а к любой выбранной социальной сети — в 25 рублей. Например, безлимитный доступ к Facebook, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp (без голосовой связи Интернета) обойдется в 65 рублей в месяц, говорится в материалах Yota. Неограниченный просмотр роликов на YouTube.com тарифицируется отдельно и стоит 60 рублей.

Отдельно пакеты Интернета (от 2 до 30 Гб) в Москве у «Скартела» стоят 200—380 рублей в месяц, докупить можно и голосовой трафик — 100—700 минут обойдутся в 50—400 рублей.