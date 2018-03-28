В конце марта 2018 года Российский Национальный Коммерческий Банк (РНБК) запустил процесс ребрендинга после принятия решения об изменении фирменного стиля и логотипа. Процесс интеграции обновленного бренда во все коммуникации РНКБ продлится до конца 2018 года. Об этом Банки.ру рассказали в самой кредитной организации.

Если раньше основными цветами бренда выступали белый и бирюзовый, то теперь будут использоваться новые цвета: голубой и темно-серый. Также будет изменен шрифт написания названия банка, а с брендовой символики уйдет грифон — мифическое существо с головой орла и телом льва. До этого РНКБ использовал его в своих медийных материалах.

Смысловые и визуальные характеристики нового стиля разработаны при участии одного из ведущих российских брендинговых агентств — Depot WPF, рассказывают в РНКБ. По задумке банка и агентства, новый минималистичный брендинг «заключает в себе образ динамичного, инновационного, идущего в ногу со временем финансового института, а элементы фирменного стиля прекрасно отражают этот тренд: непрерывное развитие, стремление вперед и вверх». Новый же логотип представляет собой «вектор непрерывного развития».

По словам председателя совета директоров РНКБ Михаила Якунина, новый фирменный стиль является смелым и демократичным, а также отражает те эволюционные изменения, которые произошли с банком за последнее время.

Отметим, что самым важным изменением в жизни банка за последние годы является смена его акционера. В январе 2016 года владельцем 100% обыкновенных акций банка стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

«Ребрендинг — это очередной шаг на пути к глобальному обновлению, который демонстрирует нашу готовность к новым вызовам и достижениям. Изменения затронут многие бизнес-процессы, появятся новые современные продукты и услуги, повысится качество клиентского обслуживания», — комментирует Якунин.

По последним данным самого банка, у базирующегося в Крыму РНКБ 180 офисов и 750 банкоматов. Их визуальное исполнение также будет обновлено в рамках ребрендинга.

О том, что РНКБ планирует ребрендинг, стало известно весной 2017 года. Тогда кредитная организация разместила тендер на 4,5 млн рублей по поиску компании, которая окажет банку «Услуги по обновлению бренда РНКБ». По итогам проведенного конкурса победителем стало брендинговое агентство «Депо» (Depot WPF), оценившее стоимость своей работы в 4,2 млн рублей.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru