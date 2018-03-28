28 марта в офисе банка «Возрождение» в г. Раменское открылись окна для бизнеса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Теперь предприниматели города могут получить весь комплекс государственных, муниципальных и банковских услуг в одном месте. Целым рядом услуг также могут воспользоваться частные лица. Офис оборудован тремя окнами приема и готов к работе в режиме Банка.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Раменского муниципального района Вячеслав Носов, директор МФЦ г. Раменское Ольга Казачкова и региональный управляющий дополнительного офиса «Раменский» банка «Возрождение» Александр Сасин, представители средств массовой информации и клиенты Банка.

«Важно, что представители бизнеса и общественные организации предпринимателей смогут конструктивно взаимодействовать с многофункциональным центром для решения своих хозяйственных и организационных вопросов. Я хотел бы поблагодарить руководство допофиса «Раменского» банка «Возрождение» за то содействие, за ту помощь, которую они оказали при открытии окон бизнеса», – сказал Вячеслав Носов.

В окнах офиса Банка предоставляется более 300 видов услуг, в том числе самые востребованные среди предпринимателей: государственная регистрация права собственности, регистрация юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, предоставление земельных участков, получение разрешения на объекты капитального строительства и многие другие.

При этом Ольга Казачкова отметила, что в новом офисе МФЦ, можно получить не только услуги, связанные с бизнесом и предпринимательством, но и услуги личного характера, такие как замена паспорта, запись ребенка в детский сад и пр.

«Мы признательны администрации Раменского муниципального района за помощь в создании пункта МФЦ на базе нашего банка и отдельно – за всестороннюю поддержку предпринимательства и вклад в развитие нашего города. Такие проекты позволяют максимально упрощать получение федеральных, региональных и муниципальных услуг для жителей города, выводя сервис на новый качественный уровень», – подчеркнул Александр Сасин.

Совместный проект банка «Возрождение» и МФЦ реализуется с начала 2017 года. На сегодняшний день окна МФЦ открыты в филиале банка в Воронеже и в Московской области – в городах Балашиха, Железнодорожный, Наро-Фоминск, Воскресенск, Мытищи. В ближайшее время планируется открытие пунктов МФЦ в офисах банка в Пушкино, Домодедово и других городах Подмосковья.