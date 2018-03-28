Мероприятие, организуемое рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, состоится 4 апреля 2018 года.
В XIII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу» примут участие более 160 делегатов – лидеры рынка кредитования МСБ, представители органов власти и институтов развития, лизинговых и факторинговых компаний, субъекты МСБ.
Основные темы для обсуждения:
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Регулирование vs рост: как расширить круг кредиторов МСБ.
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Развитие господдержки и создание единой информационной базы: лучший опыт и перспективы.
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Как разрушить монополию доступа госзакупкам?
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Финтех для маленьких: новые формы финансирования и технологии для МСБ.
RAEX (Эксперт РА) представит участникам мероприятия аналитическое исследование «Кредитование малого и среднего бизнеса в России», включающее данные о тенденциях, объеме и структуре рынка по итогам 2017 года, а также прогноз на 2018 год.
В рамках конференции состоится интерактивный опрос делегатов, по результатам которого будет подготовлено мини-исследование о позиции участников рынка по важнейшим вопросам его развития.
Завершением конференции станет церемония награждения лидеров рынка кредитования МСБ.
Дополнительная информация представлена на странице мероприятия.
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