В XIII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу» примут участие более 160 делегатов – лидеры рынка кредитования МСБ, представители органов власти и институтов развития, лизинговых и факторинговых компаний, субъекты МСБ.

Основные темы для обсуждения:

Регулирование vs рост: как расширить круг кредиторов МСБ.

Развитие господдержки и создание единой информационной базы: лучший опыт и перспективы.

Как разрушить монополию доступа госзакупкам?

Финтех для маленьких: новые формы финансирования и технологии для МСБ.

RAEX (Эксперт РА) представит участникам мероприятия аналитическое исследование «Кредитование малого и среднего бизнеса в России», включающее данные о тенденциях, объеме и структуре рынка по итогам 2017 года, а также прогноз на 2018 год.

В рамках конференции состоится интерактивный опрос делегатов, по результатам которого будет подготовлено мини-исследование о позиции участников рынка по важнейшим вопросам его развития.

Завершением конференции станет церемония награждения лидеров рынка кредитования МСБ.

Дополнительная информация представлена на странице мероприятия .