В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о вымогательстве ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Следователями главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве в ходе предварительного расследования установлено, что фигуранты под угрозой насилия заставили двоих акционеров негосударственного пенсионного фонда подписать в пользу соучастников передаточные распоряжения на 100 400 акций каждое, общей стоимостью свыше 202 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники похитили у одного из потерпевших денежные средства в размере около полумиллиона рублей, а также выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, необходимые для передачи ценных бумаг документы подготовила, а затем заверила участница организованной группы, на тот момент исполнявшая обязанности нотариуса.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса РФ («Вымогательство»).



В настоящее время девяти участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Соучастнице, исполнявшей обязанности нотариуса, кроме того, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 202 УК («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.