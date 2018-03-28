В Госдуму будет внесен законопроект об отмене обязательного представления отчетности банками, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков на ежегодной конференции АБР.

«Сегодня, буквально сейчас, я бегу вносить законопроект об отмене обязательного представления отчетности по МСФО для всех кредитных организаций, которые ее сдают не на консолидированной основе», — отметил он.

«Это более 400 кредитных организаций, по оценке Василия Поздышева (зампреда ЦБ РФ. — Прим. ред.). 420 или даже больше кредитных организаций смогут теперь этого не делать. Для них это, на мой взгляд, очень хорошая поддержка», — заключил Аксаков.