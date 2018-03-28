Об этом сообщил в кулуарах Столыпинского форума председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
В России появятся криптовалютные торговые площадки, поделился Анатолий Аксаков. Соответствующая норма содержится в законопроекте о «О цифровых финансовых активах», который ранее был внесен в Госдуму.
По его словам, криптобиржи появятся, но сказать точно, на базе чего и на какой площадке, пока нельзя.
«В законопроекте «О цифровых финансовых активах» будут прописаны критерии, а дальше на основе этих критериев будут уже создаваться биржи», — цитирует пояснение Аксакова RNS.
Напомним, ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин внесл норму о создании российской биржи по обмену криптовалют в текст законопроекта «О цифровых финансовых активах».
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