В России появятся криптовалютные торговые площадки, поделился Анатолий Аксаков. Соответствующая норма содержится в законопроекте о «О цифровых финансовых активах», который ранее был внесен в Госдуму.

По его словам, криптобиржи появятся, но сказать точно, на базе чего и на какой площадке, пока нельзя.

«В законопроекте «О цифровых финансовых активах» будут прописаны критерии, а дальше на основе этих критериев будут уже создаваться биржи», — цитирует пояснение Аксакова RNS .

Напомним, ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин внесл норму о создании российской биржи по обмену криптовалют в текст законопроекта «О цифровых финансовых активах».