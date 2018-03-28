Власти Московской области впервые планируют размещать государственные займы (облигации) среди населения после того, как этот инструмент был опробирован Минфином РФ, заявил Михаил Ан. Он не уточнил, какой объем облигаций планируется выпустить под эти цели в 2018 году.

По словам министра финансов Подмосковья, спрос на такие займы очень высокий. Также госзаймы для населения позволят повысить финансовую грамотность и сделать финансовые инструменты более доступными.

Как напоминает ТАСС , Минфин РФ начал размещать облигации федерального займа (ОФЗ) среди населения в апреле 2017 года траншами по 15 млрд рублей. Первый транш был реализован чуть более чем за месяц, второй - в течение трех месяцев. Третий транш был запущен в начале сентября и на январь 2018 года был реализован лишь на две трети. Бумаги реализуются через Сбербанк и ВТБ.